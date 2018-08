De casa e tudo

A Federasul plantou raízes na Expointer e inaugurou, nesta edição, um espaço para chamar de seu que recebe convidados e entidades filiadas. Para firmar bem seu pé no Parque, a entidade levou para a feira, o Tá na Mesa, sob medida para premiar os Vencedores do Agronegócio – um projeto que valoriza os bons cases Antes, Dentro e Depois da Porteira, mais as iniciativas sustentáveis e o Elas no Agro. A presidente Simone Leite não tem dúvidas que a presença da entidade na Expointer rendeu bons frutos e que a semente plantada vingou com louvor.

