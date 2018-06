De como as máquinas nos escravizarão!

Tempos de pós-modernidade. A técnica venceu. Os robôs tomam conta de tudo. Hoje, quando abrimos um site, há uma pergunta: você é um robô? E temos que provar que não. Fantástico. E, por vezes, o teste é tão difícil que não somos aprovados. E o site não permite que entremos. Ele acha que somos robôs. E quem faz o teste é… um robô. Vou estocar comida!!! Socorro!!!!

Por que estou escrevendo isso? Porque no meio jurídico já não se fala de outra coisa. Victor vem aí. O juiz Victor. Quem é ele? É um pássaro? É um avião? É um Rui Barbosa redivivo? Não, é Victor, o robô que terá a tarefa de pré-processar (filtrar) os recursos na Suprema Corte. Se você ingressar com um recurso no Supremo Tribunal, Victor é que dirá se é possível ou não. Claro, logo depois Victor terá filhotes, que, nepotisticamente, assumirão seus lugares para filtrarem recursos no STJ e apelações nos demais tribunais.

Victor, dizem, é “treinado” para aumentar a eficiência e velocidade de avaliação judicial. Em nome da eficiência (o que é isto – a eficiência?), sucumbimos ao Black Mirror?

Bom a máquina é Victor, cujo nome, por coincidência ou não, é o mesmo de um famoso personagem: Victor… Frankenstein. Perdemos para a técnica. O direito à liberdade depende de um ou dois bytes.

Claro que isso já está gerando problemas. Militantes feministas reclamam que Victor é masculino. Machismo, dizem. Já há movimento para trocar o nome de Victor para Victoria. E tem gente falando do Vic! Ou da Vic. Ou dx Vic (assim, com x). A comunidade LGTB acha que Victor podia ser sem gênero. Reclamam um nome neutro. E já falam em colocar x em lugar de o. Seria Victxr…!

Dizem também que a principal função de Vic (já incorporei) é exterminar recursos. Será um snyper. Usará um rifle hermenêutico. Será uma espécie de Dead Pool. Victor – o exterminador de recursos – será patrocinado pela SkyNet, a empresa que destruiu o mundo no filme O Exterminador do Futuro, lembram?

Outro problema: Como recorrer das decisões de Vic? Caberá agravo das decisões de Vic? Haverá uma TRV – Turma Recursal de Victors? Hum, hum.

Mais: Cabem embargos das decisões de Vic? Vic terá estagiários? Já uma reunião do sindicato dos estagiários para reivindicar cotas para a estagioariocracia.

Outra questão que envolve o sindicato dos assessores: Quantos assessores terá o Vic? E vai dar para despachar com Vic? E Vic perguntará se você é um robô? E você poderá responder, irritado: Robô é você?

Vic (ou Victxr) decidirá conforme a sua consciência? Ups. Vic decidirá por livre convencimento?

Consta que as faculdades alterarão suas grades curriculares. Vic I, Vic II, Vic II, além de Introdução ao Vic, Teoria Geral do Vic, Prática do Vic. E os professores ensinarão que petição se faz assim:

“Carx Victor(ia):

Resumo do caso: x na perspectiva xh + f2= grt3. Requer: organon6 desde que bg5. PD”. O que isto quer dizer? Não sei. É a novilingua victoriana. Vá saber…

De todo modo, PD é o velho Pede Deferimento. É só isso que restará do antigo direito. Minha senha é VEC (que quer dizer Vou Estocar Comida). No meu bunker. Nas montanhas. O fosso repleto de jacaré me protege. E as catapultas. E o óleo quente. Quero fugir da barbárie pós-moderna. Quero me esconder de Vic.

Ah: acreditem, não sou um robô!

