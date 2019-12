Celebridades De férias, Juliana Paes curte piscina de biquíni neon

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Juliana Paes no modelito que fez sucesso. Foto: Reprodução/Instagram Juliana Paes no modelito que fez sucesso. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

De férias da TV após o fim de “A dona do pedaço”, Juliana Paes mostrou um momento de pura diversão em família com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e os dois filhos na piscina na tarde de sábado. A atriz ainda posou usando um biquíni verde neon.

Em vídeos publicados no Stories do Instagram, ela mostra os meninos, Pedro, de 9 anos, e Antônio, de 6, na piscina, e o marido nervoso assistindo ao jogo do Flamengo. “Mô, tá nervoso? Gente, ele não para de gritar. Não aguento não (risos)”, diz ela nas imagens.

