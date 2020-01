Celebridades De férias no Rio de Janeiro, Larissa Manoela posa de maiô e exibe decote tímido

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Larissa Manoela postou fotos curtindo uma praia. Foto: Reprodução/Instagram Larissa Manoela postou fotos curtindo uma praia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Manoela segue de férias merecidas, aproveitando o verão do Rio de Janeiro. A atriz de 19 anos passou o dia de segunda-feira (20) na praia com o namorado, o ator Leo Cidade, e resolveu ousar de leve com fotos em seu perfil no Instagram.

“Nenhum emoji define melhor essa foto do que esse”, escreveu a estrela em recente post, que inclui uma foto na praia, com direto a língua para fora e muito carão. A eterna “Maria Joaquina” de “Carrossel” também fez questão de exibir um decote discreto com seu maiô, mas o suficiente para deixar os fãs ouriçados.

“Olha que corpo”, afirmou um seguidor. “Sem condições para essa língua”, aponta outra. Uma outra terceira follower resolveu comentar sobre o quão “mulherão” Larissa se tornou com o passar dos anos. O registro já tem mais de 660 mil curtidas na rede social.

Namoro com Leo Cidade

No maior clima de romance, Larissa também publicou foto ao lado do amado no cenário paradisíaco do Rio. Desta vez com um maiô colorido estampado de detalhes, a estrela teen se declarou para Leo Cidade, que também é ator. “Quando olhamos um pro outro conseguimos enxergar juntos a mesma direção @leocidade e eu por @mateusaguiar”, disse na legenda.

Recentemente, Larissa compartilhou outra foto com o namorado comemorando 2 anos e 1 mês de relacionamento. No post, ela declarou: “Que bom te encontrar nessa vida. Em cada olhar tanto amor. Nossos corações na mesma batida. Cada pedra do caminho vira flor. É tão bom saber que você está comigo. Sentimento esse que veio pra ficar”.

