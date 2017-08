De folga na Série B, o Inter tem semana decisiva na Copa da Primeira Liga

Em meio a uma semana de folga da Série B do Campeonato Brasileiro (na qual assumiu a liderança na última sexta-feira, com uma vitória de 3 a 2 sobre o Paysandu-PA), o Inter iniciou na tarde desta segunda-feira os preparativos para as quartas-de-final da Copa da Primeira Liga. Ao todo, serão três treinos em que o técnico Guto Ferreira definirá a escalação. Já na primeira atividade, o trabalho em campo reduzido teve como foco a pressão sobre a saída adversária, a retomada da posse de bola e as jogagas de ataque contra defesa.

O jogo, em partida única (sem ida e volta), está marcado para as 19h30min desta quarta-feira no estádio Beira-Rio, contra o Atlético-MG, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). A disputa por uma vaga às semifinais inclui, na mesma noite, os confrontos entre Grêmio e Cruzeiro-MG (em Belo Horizonte, às 21h45min) e entre Flamengo e Paraná Clube.

Em caso de vitória da equipe, o adversário será o Fluminense (vencedor da primeira edição, no ano passado) ou o Londrina, já no próximo domingo. Já a final está marcada para o dia 8 de outubro, com um fator que pode dar sabor especial à decisão: a possibilidade de um Grenal.

Muita gente já esqueceu desse torneio “independente”, criado em 2016 e cuja segunda edição está interrompida desde fevereiro, quando se encerrou a fase de grupos. Com uma postura diferente dos demais concorrentes, o Saci da avenida Padre Cacique – com 100% de aproveitamento – optou por valorizar a Primeira Liga, colocando em campo um time misto, porém com o predomínio de titulares.

Especula-se que nomes de peso serão poupados nesta quarta-feira, a começar pelo meia D’Alessandro, que apesar da idade (36 anos) tem atuado em todos os duelos recentes do time, às vezes durante os 90 minutos. Também devem receber um descanso os volantes Uendel e Rodrigo Dourado.

Isso porque um eventual troféu, além de garantir ao clube um título inédito para o autoproclamado “Campeão de Tudo” e de o afago na autoestima do elenco, é visto pela comissão técnica alvi-rubra como uma forma de manter o grupo “azeitado” diante da agenda restrita a somente um jogo por semana até o fim de setembro, devido aos calendários da Copa do Brasil, Libertadores e Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 – a Seleção Brasileira do técnico Tite, já classificada, enfrenta o Equador na Arena gremista, nesta quinta-feira.

“Na fase em que estamos, talvez não seja bom ficar 15 dias sem que os titulares atuem”, adiantou Guto Ferreira em entrevista coletiva. “Salvo algumas exceções, a ideia é colocar o que temos de melhor”, complementou o vice-presidente de futebol, Roberto Melo.

Série B

Independente do resultado contra o Atlético-MG na Primeira Liga, já na quinta e sexta-feira o Inter retoma os trabalhos no centro de treinamentos do Parque Gigante, de olho na vigésima-terceira rodada da Série B, no dia 9 de setembro (sábado). O compromisso a ser cumprido tem como adversário o Juventude, em Caxias do Sul.

A meta é chegar à sexta vitória consecutiva na competição e consolidar a liderança na tabela, meta permanente e fundamental para os planos de retornar à elite do futebol nacional em 2018. Com 42 pontos (um a mais que o vice América-MG, o Colorado perdeu o status de defesa menos vazada do certame mas passou a apresentar o ataque mais efetivo.

