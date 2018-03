De fora do Gauchão, o Inter terá duas semanas de preparativos para a próxima fase da Copa do Brasil e a reestreia na Série A do Brasileirão

Desclassificado do Gauchão após uma derrota (3 a 0) e uma vitória (2 a 0) nos dois Grenais das quartas-de-final, o Inter já começa a voltar as suas atenções para as duas principais competições nacionais, a partir da segunda semana de abril. Até lá, o Colorado terá praticamente 15 dias sem atuar, o que talvez leve a direção do clube a agendar ao menos um jogo-treino para manter o ritmo da equipe.

Na Copa do Brasil, o time sob o comando do técnico Odair Hellmann tem pela frente a quarta fase do torneio, quando enfrentará o Vitória-BA, com o primeiro duelo em Porto Alegre e confronto de volta em Salvador. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu o adversário em um sorteio mas ainda não confirmou as datas dos compromissos, que devem ocorrer nos dias 4, 11 ou 18 de abril.

A próxima etapa também terá Ponte Preta-SP e Náutico-PE, Atlético-PR e São Paulo, Avaí-SC e Goiás, Ferroviário-CE e Atlético-MG. Os vencedores avançam às oitavas-de-final, que será encorpada pela entrada dos clubes brasileiros atualmente envolvidos na Libertadores (incluindo o Grêmio) e os atuais campeões da Série B do Brasileirão, Copa Verde, Copa do Nordeste e da própria Copa do Brasil.

Brasileirão

A agenda do Inter será movimentada a partir do mês que vem. Para o dia 15 (domingo), está marcada a estreia no Campeonato Brasileiro de 2018, contra o Bahia. O jogo, no Beira-Rio, terá sabor especial para a torcida, afinal trata-se da volta efetiva do clube à Primeira Divisão, “passaporte” carimbado com o vice-campeonato da Série B no ano passado.

Já nos domingos seguintes, o Colorado encara o Palmeiras em São Paulo, recebe o Cruzeiro-MG, enfrenta o Flamengo fora de casa e no dia 12 de maio (sábado) disputa o quarto Grenal do ano. Desta vez, o clássico será realizado na Arena tricolor.

