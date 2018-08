De mal a pior

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, supera José Ivo Sartori. Além de atrasar os salários dos funcionários, deve 8 bilhões e 100 milhões de reais de retorno do ICMS aos municípios. Terça-feira, em torno de 500 prefeitos irão a Belo Horizonte para grande protesto.

Na ponta

O melhor posicionado do PT nas pesquisas não é Lula. O governador do Ceará, Camilo Santana, concorre à reeleição e tem 64 por cento das intenções de voto.

Como se queria

O debate promovido pela RedeTV com os candidatos à Presidência da República, ontem à noite, e transmitido pela TV Pampa, teve dinamismo e objetividade. Pela primeira vez, trouxe números do orçamento para análise. A equipe de entrevistadores, coordenada por Boris Casoy, deu aula de Jornalismo.

É uma festa

Durante o debate, Geraldo Alckmin definiu os partidos nanicos: “São pequenas e médias empresas.”

A cada mês, pingam 64 milhões de reais do fundo nas contas bancárias, premiando partidos sobre os quais não se sabe e nunca se viu.

Remédio para ganhar votos

O período pré-eleitoral dá asas à imaginação: o governo do Distrito Federal, do PSB, tem no forno um pacote de redução de impostos para lançar em 10 dias. Com a arrecadação atual, a Secretaria da Fazenda anda mambembe. Com menos dinheiro no caixa…

Nas alturas

Entre os cinco integrantes do BRICS, grupo político de cooperação, o Brasil é o que tem a carga tributária mais alta em relação ao Produto Interno Bruto: 36 por cento. Depois, vem a Rússia com 23; China com 20 África do Sul com 18 e Índica com 13 por cento.

Resumo: não dá para competir.

Absurdo

O senador Paulo Paim fez as contas sobre a Lei Kandir: em 20 anos, a União repassou apenas 17,8 por cento das perdas apuradas pelos estados exportadores, que somam 548 bilhões de reais. Tem mais: a dívida dos 27 estados com o governo federal atingiu 650 bilhões de reais. O encontro de contas seria o caminho do bom senso, mas Brasília diz que não tem dinheiro.

Conclusão: ficar na penúria é tarefa só dos Estados.

Resultado precário

Em 2006, a Associação Comercial de São Paulo entregou no Senado caixas com 1 milhão e 500 mil assinaturas de brasileiros, pedindo a aprovação de projeto que relata na nota fiscal os impostos cobrados e os percentuais. Tornou-se lei em 2014. Meia dúzia cumprem.

Para recordar

A 18 de agosto de 1998 começou a propaganda eleitoral em TVs e rádios. O que se viu e ouviu: 1º) música de fundo para tapar o buraco com a ausência do PSN; 2º) seguiu-se o candidato Enéas, exigindo a construção da bomba atômica brasileira; 3º) PT do B, PTN e PSC, que não enviaram mensagens, também foram substituídos por música; 4º) Ciro Gomes apresentou-se como candidato bem comportado; 5º) Fernando Henrique cantou as proezas do Plano Real e admitiu o desemprego; 6º) Eymael, do PSDC, intitulou-se “o único que pode vencer FHC”; 7º) Lula prometeu resolver o problema do desemprego; 8º) PSTU não fugiu à regra: 35 segundos de bordoadas; 9º) os candidatos das proporcionais apenas viraram o disco da campanha de 1994.

Não estamos livres de encenação parecida 20 anos depois.

No desespero

Os brasileiros conhecem bem a novela: o Bolívar, moeda da Venezuela, perderá cinco zeros a partir da próxima segunda-feira. A população, desde ontem, vai às ruas de forma desesperada para comprar o que pode antes da mudança.

Define bem

Adversários do ex-banqueiro Henrique Meirelles sugerem slogan para sua campanha: “Eu juros que cumprirei as promessas.”

