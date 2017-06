De olho na liderança do Brasileirão, o Grêmio vai com força total para cima do Coritiba nesta quinta-feira

Em meio ao dilema de conciliar as exigências físicas da maratona de jogos em três competições simultâneas e o plano de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve optar pela escalação do time titular na partida contra o Coritiba pela nona rodada da competição. O confronto, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br), será realizado às 21h desta quinta-feira na Arena.

A opção por uma formação mista chegou a ser alvo de cogitação interna, a fim de preservar o grupo principal para os dois confrontos posteriores, de maior importância para as ambições tricolores. No próximo domingo, o adversário será o Corinthians (líder do certame) e na quarta-feira seguintes será a vez do primeiro duelo das quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Atlético-PR. Dessa forma, a escalação de reservas deve ser adiada para o enfrentamento contra o Palmeiras, no dia 1º de julho, pelo Brasileirão.

Em entrevista coletiva nesta semana, o técnico Renato Portaluppi admitiu que preservará atletas do elenco titular, desde que no momento adequado. “Vou conversar com o departamento médico e quem tiver condições vai jogar contra o Coritiba nesta quinta-feira e contra o Corinthians do domingo”, respondeu ao ser indagado sobre o assunto pelos repórteres. “Vamos poupar na hora certa, mas ainda não é hora para isso.”

Desfalques

Para o jogo desta noite, Renato já não poderá contar com o volante Ramiro, suspenso após receber no empate contra o Cruzeiro o seu terceiro cartão amarelo. Também ficará de fora o zagueiro Walter Kannemann, substituído no duelo de Belo Horizonte (MG) – com dores no púbis, ele segue em observação pelo departamento médico.

Já o atacante Lucas Barrios está apto a voltar ao time, duas semanas após contundir o músculo posterior da coxa direita na partida contra a Chapecoense. Também não está descartado o retorno do meia-atacante Miller Bolaños, recuperado de lesão similar (uma distensão no músculo adutor da coxa direita), sofrida no final de abril na partida contra o Guaraní do Paraguai pela Copa Libertadores da América.

“A ideia é ir fazendo um rodízio e administrando cada situação pontual”, ponderou o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman. “Jogador com possibilidade de lesão não vai entrar em campo, pois não queremos estar bem em um campeonato abrindo mão de outro. Aí pode acontecer um tropeço e sairmos de dois campeonatos”, acrescentou, em uma provável referência à Libertadores e à Copa do Brasil, ambas atualmente em fase de mata-mata.

Ramiro

Com a aproximação da janela europeia de transferências internacionais (em julho), o volante Ramiro prossegue nos planos do Wolfsburg (Alemanha), o mesmo que recentemente contratou o lateral William, do Inter. O clube estrangeiro já estaria preparando uma proposta ao Grêmio pelo atleta.

Ciente de possibilidade de perder um dos principais nomes do time treinado por Renato Portaluppi, a direção do Tricolor gaúcho estuda a adaptação do volante Arthur (um dos destaques da equipe na temporada), que passaria a jogar de forma mais adiantada.

“O Arthur confirmou neste ano as qualidades que têm chamado a atenção do Grêmio desde o ano passado”, avalia o Odorico Roman. “Ele tem condições de jogar pelo meio ou mesmo pelo lado, com habilidade e mobilidade, podendo eventualmente desempenhar a função do Ramiro. Mas só saberemos se isso será necessário no decorrer da janela de transferências e de propostas que possam vir. Em vez de sofrer por antecipação, vamos trabalhar e resolver os problemas quando eles surgirem.”

Caso o Wolfsburg confirme a ofensiva sobre o jogador de 24 anos, a direção gremista dificilmente conseguirá segurá-lo em Porto Alegre, pois detém somente 20% dos direitos econômicos do jogador (empresários e investidores respondem pelo restante). Apesar dessa pequena parcela de participação, o próprio clube gaúcho estaria inclinado a se desfazer de Ramiro, a fim de movimentar o caixa da temporada. Os valores envolvidos em uma eventual negociação com os alemães, entretanto, ainda não foram revelados.

