De olho no 13Âª, construtoras aumentam as ofertas de imÃ³veis com grandes promoÃ§Ãµes

O final do ano está chegando e com ele vem aquela vontade de conferir o que foi ou não realizado em 2016. Que tal riscar da lista a eterna promessa de “esse ano eu conquisto a minha casa própria”?

Esse tem sido o objetivo de muitas pessoas que estão aproveitando a chegada do 13ª salário para saírem do aluguel.

Com o mercado estagnado devido a crise, uma das soluções encontrada pelas construtoras é a oferta de imóveis com valores que se encaixam na realidade econômica dos trabalhadores.

Um dos destaques nesta área, é a promoção da Construtora Tenda, que realiza esse sonho com entrada a partir de R$ 99,00 reais, além de disponibilizar a documentação de forma gratuita e a possibilidade de descontar até R$ 25 mil reais através do programa Minha Casa, Minha Vida.

Confira as oportunidades:

Residencial Campos do Sul



Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, o empreendimento tem apartamentos de 1 e 2 dormitórios, lazer, segurança 24 horas e muito conforto para a família. Fica localizado próximo à Avenida Cavalhada, conta com a proximidade dos supermercados BIG e Zaffari Cavalhada, além da Faculdade Anhanguera.

Residencial Querência Amada



Localizado na Zona Norte de Porto Alegre, ele tem acesso às Avenidas Manoel Elias, Baltazar de Oliveira Garcia e Protásio Alves, além de contar com a proximidade de creches, shoppings e faculdades.

Residencial Villa Germânica



Localizado em São Leopoldo, o empreendimento fica ao lado do Makro Atacado e próximo à Estação Santo Afonso.

Residencial Província do Porto



Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, o residencial está com obras aceleradas e conta com supermercado na região e está bem próximo das futuras instalações do Shopping Zaffari/Bourbon.

