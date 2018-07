De olho no América-MG, o Inter encerrou a sua preparação para jogo desta quinta pelo Brasileirão

O Internacional está pronto para enfrentar o América-MG. A equipe colorada fez, na manhã desta quarta-feira (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o último treinamento antes da partida com o time mineiro, que será realizada na noite desta quinta (26). O treinador Odair Hellmann e comissão técnica comandaram a atividade no Beira-Rio.

Para o desafio em Belo Horizonte, o Inter não terá o meio-campista Rodrigo Dourado. O camisa 13 recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e, por conta do acúmulo de cartões, está impossibilitado de atuar diante do América de Minas Gerais. Por outra parte, Odair Hellmann poderá contar com o atacante Lucca, que cumpriu suspensão no jogo com o Ceará. O atacante Jonatan Alvez, reforço colorado, também está liberado para atuar. Após o treino, o goleiro Danilo Fernandes concedeu entrevista coletiva.

O América-MG recebe a visita do Internacional no estádio Independência, às 20h, desta quinta. O Colorado ocupa a 3ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A, com 26 pontos conquistados em 14 partidas. O time adversário é o 17º, com 14.

Relacionados

Goleiros: Danilo Fernandes e Marcelo Lomba; defensores: Fabiano, Zeca, Danilo Silva, Klaus, Victor Cuesta, Iago e Uendel; meio-campistas: Charles, Edenilson, Gabriel Dias, Patrick, Camilo, D’Alessandro e Juan Alano; atacantes: Jonatan Alvez, Leandro Damião, Lucca, Nico López, William Pottker e Rossi.

Deixe seu comentário: