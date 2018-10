De olho no Atlético-PR, o grupo do Inter se reapresentou para mais uma semana de treinos

A tarde dessa segunda-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante foi de reapresentação para mais uma semana de preparativos, de olho na reta final do Campeonato Brasileiro, onde ocupa o terceiro lugar e ainda tem chances de chegar ao título. O foco agora é o duelo em casa contra o Atlético-PR, no estádio Beira-Rio, às 19h do próximo domingo, pela trigésima-segunda rodada da competição.

No primeiro dia de trabalhos, a parte física foi exercitada com muita intensidade no gramado pelo preparador físico Cristiano Nunes. O grupo realizou um circuito com várias atividades de força, velocidade e explosão, em meio ao calor em Porto Alegre.

Nos próximos dias, o teinador Odair Hellmann deve comandar mais cinco atividades, incluindo os aspectos técnicas e táticas. Ele não poderá contar com três atletas, todos suspensos automaticamente: o atacante Jonatan Alvez (terceiro cartão amarelo) e os volantes Rodrigo Dourado (idem) e Edenilson (expulso contra o Vasco na rodada anterior). Já os atacantes Leandro Damião e William Pottker, que se recuperam de lesão, ainda dependem de avaliação pelo departamento médico.

Com a palavra, Iago

Após os trabalhos, o lateral-esquerdo Iago concedeu entrevista coletiva, projetando o confronto contra os paraenses em casa, onde o Colorado segue invicto neste Brasileirão. “Temos que entrar focados, como tem acontecido”, destacou o camisa 28. “Sabemos que no Beira-Rio o apoio da torcida nos deixa ainda mais fortes.”

Deixe seu comentário: