De olho no duelo contra o Cruzeiro, o Inter voltou a treinar com portões fechados no estádio Beira-Rio

Segue a preparação do Inter para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Em busca de mais três pontos na tabela de classificação, o Colorado tem uma semana cheia de trabalhos, de olho no jogo de domingo, às 19h, contra o Cruzeiro-MG em Belo Horizonte, pela vigésima-segunda rodada.

Após dois dias de atividades abertas no centro de treinamentos do Parque Gigante, na manhã desta quinta-feira a comissão técnica sob o comando do técnico Odair Hellmann optou, mais uma vez, por fechar os portões do estádio Beira-Rio à imprensa para ajustar o time.

O Saci conta com o retorno do atacante William Pottker, que cumpriu suspensão automática diante do Palmeiras (junto com o uruguaio Nico López, ele é o artilheiro alvi-rubro na temporada.

Outro nome da posição, Leandro Damião recuperou-se de lesão e já participa dos treinos com os seus companheiros, mas a sua presença no jogo ainda depende de avaliação. O desfalque confirmado é o zagueiro Rodrigo Moledo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O autodenominado “Clube do Povo” é o vice-líder da competição, com 42 pontos (três a menos que o São Paulo) e buscará a quarta vitória consecutiva longe de Porto Alegre. A equipe bateu em sequência o Atlético-MG, o Fluminense e o Bahia, chegando à segunda melhor campanha do Brasileirão fora de casa.

Além disso, é a segunda defesa menos vazada da competição, sem levar gols há seis partidas. Já o Cruzeiro do técnico Mano Menezes, com 30 pontos, ocupa o sétimo lugar na tabela.

Expectativa

Em entrevista coletiva após a sessão dessa quinta-feira, o volante Rodrigo Dourado projetou o confronto em Belo Horizonte. “O Cruzeiro é um time experiente e está fazendo uma grande temporada, vai joga em casa e tentar nos pressionar”, frisou. “Mas estamos nos preparando ao máximo fazer um bom jogo e buscar os pontos fora de casa.”

Deixe seu comentário: