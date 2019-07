De olho na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta neste domingo o Athletico-PR em Curitiba

A tarde deste domingo marca, para o Inter, o retorno ao Campeonato Brasileiro, interrompido por um mês devido à realização da Copa América de Seleções. Em quarto lugar na tabela (16 pontos), o Colorado tem pela frente o Athletico-PR, décimo-terceiro colocado (10 pontos) e que conta com o fator local, jogando em Curitiba. O duelo começa às 16h.

Uma vitória pode deixar o clube gaúcho na terceira posição nesta décima rodada, desde que o Flamengo (17 pontos) tropece em casa diante do Goiás, às 11h. Os preparativos foram encerrados na manhã nublada desse sábado, em Porto Alegre, com um trabalho recreativo no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante, um dia após o técnico Odair Hellmann fechar os portões do estádio Beira-Rio à imprensa.

Ele não confirmou quem começará o primeiro tempo, mas o próprio site oficial do clube adiantou que o time deve ter mudanças em relação à última partida, em que o Saci foi derrotado por 1 a 0 para o Palmeiras em São Paulo, pela Copa do Brasil. E são grandes as chances de que dois atletas façam a sua estreia com a camisa alvi-rubra.

Um deles é o lateral-esquerdo Natanael, 28 anos, contratado neste mês após atuar desde 2015 pelo Ludogorets, da Bulgária. O outro é o lateral-direito Heitor, 18 anos, oriundo das categorias de base do Inter. Em entrevista coletiva, ele comentou a possiblidade de entrar em campo pela primeira vez como profissional.

“É uma grande oportunidade”, declarou o jovem atleta. “Sabemos da dificuldade do jogo, afinal o adversário é forte como mandante, mas nosso time também é forte, então temos tudo para fazer um grande jogo neste domingo.”

A delegação colorada já está no Paraná para o confronto. O grupo pegou o avião para a capital paranaense por volta do meio-dia desse sábado e chegou no início da tarde ao hotel, onde está concentrado. Na próxima quarta-feira, o time de Marcelo Lomba, D’Alessandro, Paolo Guerrero e companhia recebe o Palmeiras no jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil.

Sub-20

Quem também entra em campo neste domingo é a equipe Sub-20 (Júnior) do Inter. Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da categoria, o time volta a campo contra o Palmeiras, em Diadema (SP), às 11h. Em caso de nova vitória, a gurizada do Colorado pode ingressar na zona de classificação para a próxima fase.

Na manhã desse sábado, o “Celeiro de Ases” fez no centro de treinamentos do clube em Alvorada (Região Metropolitana de Porto Alegre) o seu último treino antes do confronto. O técnico Fábio Matias comandou um trabalho de organização tática e bolas paradas. Em seguida, a equipe embarcou para São Paulo, onde chegou no turno da tarde.

“Conseguimos o resultado que queríamos no último jogo, mas temos que continuar olhando para frente”, destacou o comandante do Saci. “Amanhã, temos mais um jogo difícil, contra uma equipe de muita qualidade. Então, precisamos manter o foco e continuar evoluindo como time para conquistar mais um bom resultado.”

Sub-17

Já o time Sub-17 (Junvenil) goleou o Estância Velha por 6 a 1 na manhã desse sábado, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho da categoria. A partida foi disputada no centro de treinamentos de Alvorada. Colocaram a bola no fundo da rede Vidmar, Tavares, Vinícius Mello (duas vezes), Robert e Enzo (filho do falecido ídolo colorado Fernandão).

A equipe treinada por Gabriel Carvalho foi a campo com a seguinte escalação: Anthony, Vinícius Tobias, Vila Verde, João Felix, Vidmar, Luis Rodrigo, Igor, Praxedes, Matias (Enzo), Tavares (Robert) e Vinicius Mello. Agora, o Campeonato Estadual faz uma pausa e retorna no dia 10 de agosto, quando o Inter enfrentará o Esportivo, no Estádio Aristides Bertuol.

(Marcello Campos)

