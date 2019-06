De olho no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Inter recebe neste domingo o vice-lanterna Avaí-SC

Às 19h deste domingo, o Inter se reencontra com a sua torcida no estádio Beira-Rio, em duelo contra o Avaí-SC. O duelo coloca frente a frente um Colorado em oitavo lugar (10 pontos) contra o vice-lanterna da competição (3 pontos e ainda sem vencer nesta edição do torneio).

Com 100% de aproveitamento em casa (três vitórias) neste Brasileirão, o time sob o comando de Odair Hellmann chega à sétima rodada com chances de entrar no G-4, de acordo com a combinação de resultados paralelos. Não houve muito tempo para a preparação: desde a classificação para as quartas-de-final da Copa do Brasil (diante do Paysandu-PA), foram apenas dois treinos.

Os preparativos foram encerrados na manhã desse sábado, com um trabalho sob portões fechados à imprensa. No gramado, uma atividade tática ajudou o técnico a definir a equipe que começará a partida, sem poder contar com o zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Rodrigo Dourado, ambos contusão, além do lateral Iago, convocado para a Seleção Olímpica. Já o meia Patrick está recuperado de lesão muscular e pode retornar ao time.

Antes do treinamento, o meia Nonato, titular do time colorado nos mais recentes confrontos, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Parque Gigante. Ele ressaltou a importância de o Inter chegar bem na tabela antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América.

“O nosso objetivo é chegar da melhor maneira possível, com a maior pontuação”, frisou. “Mas cada jogo é um jogo. O Avaí vai apresentar dificuldades para a gente, mas estamos muito bem preparados e temos que tratar cada jogo como uma final, assim como a gente vem fazendo.”

Nas duas próximas rodadas antes do recesso do Campeonato Brasileiro, o Colorado tem pela frente o Vasco da Gama na sexta-feira (Rio de Janeiro) e o Bahia na quarta-feira seguinte (Porto Alegre). A volta à competição está marcada para o dia 14 de julho, contra o Atlético-PR em Curitiba (PR). No dia 21 (domingo), será a vez do próximo Grenal, também na casa colorada.

Torcedora

O site oficial do Inter deu destaque à história da freira Inah Canabarro Lucas, que completou 110 anos de idade. Moradora de Porto Alegre, a religiosa é ferrenha torcedora colorada. “Ela carrega sempre com orgulho as cores do clube em seu cotidiano”, salientou o texto.

“Eu sou colorada de verdade, porque é o time do povo”, disse ela. “É branco, é preto, é rico, é pobre, é católico, é do povo. E todo povo tem direito a um lazer sadio.”

Inah contou que segue de perto os passos do time, o que inclui uma decoração temática do espaço onde passa boa parte dos seus dias. “Aqui no meu quarto tudo é do Inter e eu assisto os as partidas. Se a Seleção Brasileira está em campo, acompanhar é uma obrigação. Se for jogo do Inter, então, nem se fala”.

