De olho no G6, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG neste domingo

Na manhã deste sábado (12) de feriado, o Grêmio fez o último treino no CT Luiz Carvalho antes de enfrentar o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu grande parte com os portões fechados e não foi dado indicativo da equipe que joga neste domingo (13), às 19h, no Estádio Independência.

Após a vitória sobre o Ceará na última quarta-feira, o grupo participou de um treino regenerativo na quinta-feira e, na sexta-feira, realizou um trabalho técnico. Na manhã deste sábado, a comissão técnica optou por fechar a maior parte do treino para a imprensa. Quando os portões foram abertos, a equipe fazia o tradicional treino às vésperas dos jogos. Após, foram trabalhadas cobranças de pênalti.

Logo após o treino, que teve início mais cedo que normalmente, às 8h30min, o grupo almoçou e embarcou para Belo Horizonte (MG).

Com 100 gols na temporada e um dos melhores ataques do Brasil, o setor ofensivo não deve ter Diego Tardelli, que ficou fora da atividade. Se isso se confirmar, André deverá ser o substituto, como aconteceu na última partida.

Em entrevista coletiva, o volante Michel afirmou que o time deverá ter paciência e cautela no jogo deste domingo. “Eu acho que acima de tudo temos que ter paciência com a bola no ataque. Uma linha de cinco é muito difícil de furar e temos que explorar as infiltrações dos nossos pontas, que fazem isso muito bem. Mas como eu falei, a gente precisa ter cautela, ter paciência. Rodar a bola de um lado para o outro, que a gente consegue se infiltrar na defesa deles”, disse.