De olho no retorno ao Brasileirão, o Inter mantém a rotina intensa de treinos em um hotel no interior paulista

A preparação colorada para a sequência do Campeonato Brasileiro segue intensa no Inter. O grupo de atletas iniciou na manhã desse sábado o terceiro dia de trabalhos em Atibaia (SP), onde permanece em “retiro” em um hotel até a próxima sexta-feira.

Após exercícios de posse de bola em campo reduzido, o técnico Odair Hellmann dividiu a equipe em dois grupos no gramado. Enquanto atletas treinavam jogadas bolas paradas ofensivas e defensivas, no outro lado o restante do grupo fazia uma atividade técnica em curto espaço.

Em relação aos atletas que não vem realizando normalmente treinamentos com bola, o atacante Leandro Damião, o meia D’Alessandro e zagueiro Rodrigo Moledo ficaram na academia local, submetidos a trabalhos especiais de recuperação.

Já o lateral Zeca (plenamente recuperado de uma lesão na coxa) e o meia Camilo (ainda sob observação do departamento médico) treinaram com o restante do grupo. No turno da tarde, o elenco colorado voltou a trabalhar, dessa vez priorizando o aspecto físico, na academia do hotel.

Jogo-treino

Para a manhã deste domingo, o Saci tem agendado um jogo-treino com a equipe do Sport Club Atibaia, da Segunda Divisão paulista, a fim de manter a movimentação do grupo nesse período sem jogos oficiais devido à realização do Mundial de Seleções na Rússia.

Na próxima sexta-feira, o Inter realiza o seu último jogo-treino antes da volta ao Campeonato Brasileiro – o adversário será o Atlético-PR, marcado para a noite de 19 de julho (quinta-feira), fora de casa.

