De olho no topo da tabela do Brasileirão, o Inter encerra neste sábado os preparativos para o jogo contra o Paraná Clube

O técnico Odair Hellmann voltou a fechar os portões à imprensa no estádio Beira-Rio, na manhã passada, para o penúltimo treino do Inter antes do duelo contra o Paraná Clube, em casa, às 11h deste domingo.

Conforme o clube, a opção teve por objetivo maior privacidade para ajustar os detalhes da equipe para a partida que encerrará o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com chances de alcançar o topo da tabela em caso de vitória combinada a resultados paralelos nesta décima-nona rodada.

O zagueiro Víctor Cuesta é desfalque certo, devido ao terceiro cartão amarelo, e tem como possíveis substitutos Klaus e Emerson Santos. Já o recém-contratado atacante peruano Paolo Guerrero fez o seu primeiro trabalho físico na academia colorada – a sua estreia deve ocorrer no dia 26, contra o Palmeiras, pela vigésima-primeira rodada.

Em terceiro lugar na competição, o Inter tem a quarta melhor campanha no Brasileirão jogando em casa (seis vitórias e dois empates). Para manter essa tendência, contará com o apoio massivo da torcida, que já praticamente esgotou os ingressos.

Após a atividade, o volante Rodrigo Dourado concedeu entrevista coletiva em que projetou a partida contra o Paraná, lanterna da competição. “A expectativa é boa e a torcida gosta desse horário da manhã”, declarou. Na manhã deste sábado, O Saci tem mais um treino, encerrando os preparativos.

Trânsito

Nesta semana, representantes do Inter estiveram na sede da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) para detalhar operações de trânsito no entorno do Beira-Rio em dias de jogo.

Na pauta, ações envolvendo acesso e evacuação do estádio, ações de educação e conscientização no trânsito. “Alguns resultados dos assuntos debatidos já poderão ser sentidos neste domingo”, frisou o site oficial do clube, sem fornecer detalhes.

