De olho no topo da tabela do Brasileirão, o Inter recebe o Sport-PE na tarde deste sábado

Em busca de sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o time do Inter se reencontra com a sua torcida no estádio Beira-Rio, às 16h deste sábado, para mais um duelo importante. O adversário da vez é o Sport-PE, pela nona rodada da competição, e em caso de vitória combina a resultados paralelos, a equipe pode pular do quinto lugar para o topo da tabela.

Após permanecer durante a quinta-feira em Salvador (BA) – onde bateu o Vitória por 3 a 2 na noite anterior, o técnico Odair Hellmann teve tempo para comandar o grupo do Saci em apenas um treinamento em solo gaúcho.

O trabalho foi realizado na manhã dessa sexta-feira, com portões fechados. A opção pela privacidade teve por objetivo montar a equipe que começará o primeiro tempo. O lateral-esquerdo Iago e o atacante Leandro Damião, que cumpriram suspensão, voltaram a ficar disponíveis.

Já o meia D’Alessandro, suspenso pela Justiça Deportiva, ainda desfalca a equipe nesta partida, assim como os reservas Klaus e Fabiano – o zagueiro está lesionado e o lateral-direito, ambos reservas, recupera-se de uma gripe.

Situação

O confronto desta tarde também é de especial interesse para os pernambucanos, sob o comando de Claudinei Oliveira. Na sexta colocação, com os mesmos 14 pontos do Colorado, o Sport também pode entrar no G-4 se arrancar um resultado positivo em Porto Alegre.

A partida tem transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

