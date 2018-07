De olho no Vasco pelo Brasileirão, o Grêmio realizou um jogo-treino nesta quinta

Na tarde desta quinta-feira (19), o Grêmio se reapresentou no CT Presidente Luiz Carvalho após vitória de 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A equipe agora se foca no confronto com o Vasco que acontece neste domingo (22), às 16h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

A atividade desta quinta foi regenerativa para os atletas que iniciaram a partida contra o Atlético, os demais participaram de um jogo-treino contra o Grupo de Transição. A atividade durou cerca de uma hora e serviu para observação do auxiliar técnico Alexandre Mendes.

A formação da equipe principal teve Paulo Victor; Leonardo Gomes, Madson, Paulo Miranda e Marcelo Oliveira, Jailson, Thaciano, Douglas, Thonny Anderson e Marinho; Jael. No decorrer da atividade, Madson e Léo Gomes alternaram posições entre zaga e lateral.

O Grupo de Transição contou também com atletas da equipe principal para composição do time e entrou em campo com Bruno Grassi; Felipe, Denilson, Derlan e Guilherme Guedes, Jean Pyerre, Matheus Henrique, Lincoln, Pepê e Vico; Hernane.

Sob sol forte, os atletas fizeram um trabalho de muita movimentação. A equipe principal venceu a atividade por 2 a 0 com os dois gols marcados pelo centroavante Jael – o primeiro em um chute de fora da área e segundo numa jogada de contra-ataque, com uma bela arrancada do atacante pelo centro, finalizando forte na meta de Bruno Grassi.

Os volantes Michel e Kaio, o meia Lima e o atacante Alisson correram ao redor do gramado.

A próxima atividade acontece nesta sexta-feira (20), às 9h30min.

