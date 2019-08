De pai para filho: filho de Schumacher vence pela primeira vez na Fórmula 2

Com 20 anos de idade, Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 2. Esta é a primeira vez, em 15 anos, que um ‘Schumacher’ vence no circuito de Hungaroring.

Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara terminou a corrida na terceira colocação e também subiu ao pódio. O segundo lugar ficou com o japonês Nobuharu Matsushita.

Fórmula 2

A F2 é considerada a categoria de acesso à Fórmula 1. O objetivo da categoria é desenvolver um campeonato de baixo custo para permitir aos jovens pilotos uma chance de competir nos níveis mais altos do automobilismo.

