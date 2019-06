De saída! Inter libera retorno de Jonatan Álvez para a Colômbia

*Valéria Possamai

Jonatan Álvez está de saída do Inter. Sem se firmar no clube gaúcho, o atacante que tem contrato vencendo no próximo mês, não terá o vínculo de empréstimo renovado. O novo destino do jogador é o Junior Barranquilla, da Colômbia, clube que detém seus direitos econômicos.

Anunciado pelo colorado na metade de 2018, Álvez deixa Porto Alegre com 22 jogos e cinco gol marcados. Nesta temporada, atuou apenas em quatro partidas e balançou as redes uma vez.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

