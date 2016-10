De sunga, Thammy Miranda aparece ao lado da namorada e mostra a transformação do corpo

Thammy Miranda aproveitou a quarta-feira (26) de sol em uma praia com a namorada, a modelo Andressa Ferreira. O filho transgênero de Gretchen aparece numa foto, postada pela companheira, vestindo uma sunga e deixando as transformações de seu corpo à mostra.

O ator realizou um processo de transexualização no final de 2014, quando retirou os seios e passou a tomar hormônios para crescer pelos no corpo. Recentemente, ele deu entrada na papelada para mudar o seu nome nos documentos. A pedido do próprio, os amigos mais próximos passaram a se referirem a ele como Thammy no gênero masculino, chamando de “o Thammy”.

“Um casal combinando! Achei meigo! gostaram?”, destacou a modelo na legenda da imagem postada na rede social. Na imagem, a estampa da roupa de banho de Thammy é a mesma do biquíni da namorada

