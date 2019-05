De surpresa, Bolsonaro vai a pé ao Congresso para sessão solene homenageando o humorista Carlos Alberto de Nóbrega

Bolsonaro atravessou a pé o trecho que separa o Palácio do Planalto do Congresso Nacional. Os dois prédios se situam ao redor da Praça dos Três Poderes e ficam a uma distância de poucos metros um do outro. Normalmente, os políticos fazem o percurso de carro.

O compromisso não constava na agenda oficial divulgada pela assessoria do presidente. Bolsonaro estava reunido no Planalto com deputados do partido Novo quando, segundo relatos dos parlamentares, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pediu licença para deixar o encontro mais cedo e ir à Câmara prestigiar a sessão.