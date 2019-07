De vestido vermelho e tornozeleira, doleira da Operação Lava-Jato posta foto no Instagram

De vestido vermelho, sapato “Chanel”, e tornozeleira eletrônica, a doleira Nelma Kodama publicou uma foto em seu perfil no Instagram. A doleira foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, na madrugada de 15 de março de 2014, quando tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha.

Entre suas emblemáticas aparições, está um depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras em 2015, em que cantou trecho de uma música de Roberto Carlos para explicar como era sua relação com o doleiro Alberto Youssef.

“Sob meu ponto de vista, eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga”, disse.

“Tem até uma música do Roberto Carlos: a amada amante, a amada amante. Não é verdade? Quer coisa mais bonita que ser amante? Você ter uma amante que você pode contar com ela, ser amiga dela.”, disse, durante o depoimento. Em seguida, a doleira cantarolou “Amada Amante”, sucesso do Rei da Jovem Guarda em 1971.

Outro caso

A força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio prendeu no início do mês Mario Libman e procura seu filho Rafael Libman, suspeitos de serem operadores de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, e pediu a repatriação de R$ 270 milhões da família de Messer.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, e são um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo, realizada em maio de 2018, a maior da Lava-Jato em número de presos.

Segundo o Ministério Público Federal do Rio, os dois mantinham esquema de lavagem de dinheiro há pelo menos oito anos e movimentaram pelo menos R$ 31,8 milhões, segundo colaborações premiadas.

Rafael foi casado com a filha de Messer, Denise, que colaborou com a Justiça delatando operações ilegais do ex-marido e de seu pai, como a compra de imóveis com valores pagos “por fora”. Mario e Rafael eram sócios das empresas Rali e Palazzo dos Artistas Empreendimentos Imobiliários, que seriam usadas para lavar dinheiro. Segundo a Procuradoria, parte dos R$ 31,8 milhões teria sido usada para pagar obras na cobertura de Messer no Leblon, zona sul do Rio.

A Procuradoria diz que, entre 2011 e 2016, o grupo movimentou R$ 31,8 milhões por meio das empresas. Parte do dinheiro teria sido usada para pagar obras na cobertura de Messer no Leblon, zona sul do Rio. Outros R$ 20 milhões teriam sido utilizados para comprar terrenos e construir imóveis. Três construtoras e três condomínios residenciais também teriam sido pagos por meio do esquema.

