De virada, o Grêmio venceu por 2 a 1 o Brasil de Pelotas pelo campeonato Gaúcho

O Grêmio entrou em campo na Arena na noite dessa quarta-feira para enfrentar o Brasil de Pelotas, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor venceu o time do Sul do Estado de virada, pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Tricolor chegou a quatro pontos, deixa o último lugar na tabela, mas segue na zona de rebaixamento.

A partida iniciou equilibrada, mas foi o Grêmio que se manteve superior durante a primeira etapa. Aos 16 minutos teve um pênalti não assinalado pela arbitragem, após cruzamento de Madson, em que a bola bateu no braço de Éder Sciola. O Tricolor pressionou, controlou o jogo, mas em um lance de desatenção, acabou sofrendo um gol marcado por Robério, aos 39 minutos.

Para o segundo tempo, os gremistas voltaram diferente. Jael e Alisson ocuparam as posições de Jailson e Madson. Logo no início o Grêmio mostrou que buscava a virada. Prova disso foi que aos 7 minutos, Alisson fez um tabelamento com Luan e arrematou de longe – a bola quicou no gramado e voou para o fundo das redes. Exatos dez minutos depois veio a virada. Maicon fez uma linda inversão de bola para Everton, que dominou na esquerda e cruzou na área. A bola passou pela pequena área e chegou a Luan no segundo poste. O camisa 7 foi decisivo e estufou as redes do Xavante.

Aos 38 minutos, a última alteração na equipe foi providenciada pelo técnico Renato Portaluppi, quando tirou Maicon para colocar Michel. O São Paulo-RS leva vantagem no saldo de gols e ainda joga na rodada. Já o Brasil de Pelotas estaciona nos 13 pontos.

Escalação

Grêmio: Marcelo Grohe, Madson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Jailson, Maicon, Léo Moura, Luan, Everton, Cícero. Técnico: Renato Portaluppi.

Brasil-Pel: Pitol; Sciola, Rafael Dumas, Gustavo Bastos e Artur; Leandro Leite, Itaqui, Toty (Dudu) e Mossoró (Calysson); Alisson Farias e Robério. Técnico: Clemer.

