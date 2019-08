De volta para o futuro? Japoneses testam carro voador

Um tempo atrás, um carro voador não passaria de sonho. Porém, os japoneses estão tornando esse desejo realidade. Nesta segunda-feira (12), a Nec Corp, empresa multinacional de tecnologia da informação sediada em Minato-ku, em Tóquio, no Japão, realizou um teste para seu protótipo. A simulação foi feita dentro de uma gaiola de segurança, na qual o veículo levantou a uma altura de três metros e ficou voando durante um minuto.

O modelo do carro voador é parecido com um drone, e possui quatro hélices movidas à energia elétrica. O governo do Japão estaria incentivando esse projeto para que os carros voadores funcionem até 2030. No momento, a ideia é que o veículo seja utilizado em entregas e sem a necessidade de um piloto.

Além da Nec, empresas como Boeing, Pal-V e Uber também estão estudando e se planejando para desenvolver carros que voem. Algumas companhias já produzem motocicletas voadoras. A polícia de Dubai já utiliza um protótipo do tipo, que custa em torno de R$ 1,5 milhão.

Deixe seu comentário: