Com a aproximação das eleições de outubro, a Farsul dedicou a reunião-almoço “Tá na Mesa” desta quarta-feira a um debate com os candidatos ao governado do Rio Grande do Sul. Estão confirmadas as participações de Eduardo Leite (PSDB), Jairo Jorge (PDT), José Ivo Sartori (MDB), Mateus Bandeira (Novo) e Miguel Rossetto (PT).

