Debate da Nova Política Brasil: Direita dividida, poderá perder o controle da prefeitura de Porto Alegre

Quatro importantes protagonistas da politica gaúcha debateram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, os possiveis cenários da eleição municipal de 2020,sob o olhar da direita. O debate “A Nova Geração da Direita Gaúcha: Um Olhar sobre Porto Alegre” lotou as dependencias do plenário Ana Terra na noite chuvosa de quarta-feira, e reuniu os deputados estaduais Rodrigo Lorenzoni (presidente estadual do Democratas), Any Ortiz (Cidadania, antigo PPS), e os vereadores Wambert Di Lorenzo (Pros) e Comandante Nádia (MDB) com mediação do jornalista Flavio Pereira da Rede Pampa de Comunicação, com participação do presidente e vice do NPB Jorge Alberto Hias e André Barbosa.

O ponto comum do debate de idéias indicou que o campo da direita, fragmentada,poderá perder o comando da prefeitura de Porto Alegre em 2020 diante da possibilidade de uma articulação mais sólida dos partidos de esquerda na busca de uma unidade.