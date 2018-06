Debate sobre o câncer de tireoide

O câncer de tireoide é o mais comum do sistema endócrino e apresenta um dos maiores aumentos de incidência no mundo. Para debater e apontar como o tratamento da doença tem se modificado nos últimos anos, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre vai realizar o evento Câncer de Tireoide – Conexão Brasileira neste sábado (30). O lucro do evento será destinado para financiamento de pesquisa.

