A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (Sogirgs) promove no dia 24/06 (segunda-feira), às 19h30min, mais uma edição do Núcleo de Uroginecologia, com o tema “Riscos e Benefícios do uso de tela na correção cirúrgica da incontinência urinaria ao esforço”. Informações pelo fone (51) 99857-4836 (contato secretária Sandra Paula).

