Débora Bloch e Guilherme Weber estão namorando

Ele dirige ela no teatro. Ela se apaixonou por ele. E agora, o amor se tornou público. Na noite da última quarta-feira, Guilherme Weber, de 44 anos, diretor de “Os Realistas”, peça em cartaz no Rio, foi ao cinema com a atriz Débora Bloch, de 53, que atua em sua peça. O casal chegou de mãos dadas e o clima era de romance. A assessoria da peça nega o romance: “De jeito nenhum. Eles são amigos de longa data”. (Leo Dias/AD)

