Débora Nascimento conta que dorme nua

Débora Nascimento participou de um bate-papo com Matheus Mazzafera, no programa “Hotel Mazzafera”, no Youtube. Em clima descontraído, o apresentador abordou algumas curiosidades sobre a mulher de José Loreto, com quem se casou pela segunda vez em maio deste ano, e perguntou como a atriz gosta de dormir.

“De conchinha. Sem roupa, amor”, disse a artista, que adiou planos de gravidez, entregando se Loreto também dorme: “Às vezes não, porque aí não dá, né? Ninguém dorme. Mas é que a gente gosta muito de edredom, então se colocar roupa e edredom, enfim, não dá”.

Questionada sobre seu “crush”, ela demorou a eleger o marido. “Ah, Joselito. Eu olho, eu tiro foto, eu posto. Sou muito tiete, faço quadro.”

