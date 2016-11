Deborah Secco completa 37 anos e ganha festa surpresa nos bastidores de “MalhaÃ§Ã£o”

O clima das gravações de Malhação estava pra lá de animado na tarde desta sexta-feira, 25/11. O motivo? Deborah Secco! A atriz, que completa 37 anos neste sábado (26), ganhou uma festa de aniversário nos Estúdios Globo, organizada pelo marido Hugo Moura e Cleide, sua fiel camareira e amiga. “Eu amo festa, amo cantar parabéns, digo que sou criança mesmo… Sou uma bobona, porque comemoro muito e ela sempre me surpreende”, comemorou.

Ao encontrar o marido nos bastidores, com quem trocou juras de amor, a atriz, que dá vida à Tânia, confessou que sequer desconfiou da surpresa. “É uma alegria sem fim, porque eu estou numa fase mais do que feliz da minha vida. Hoje, de verdade, eu não esperava”. Mas a semana de comemorações não para por aí!

Dia 4 de dezembro é a vez da pequena Maria Flor apagar as velinhas pela primeira vez. E a mamãe babona, claro, só pensa nisso: “Eu estou super focada no aniversário da Maria, pensando pouquíssimo no meu. Amanhã devo ir jantar com a minha família só, nada muito grande porque estou numa loucura para o primeiro aninho da minha filha”. Muito amor!

