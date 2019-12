Celebridades Deborah Secco detalha cirurgias plásticas

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

"Fiz três lipos na vida e duas vezes o peito", disse a atriz Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Deborah Secco falou sobre os procedimentos estéticos que já realizou. Durante entrevista que concedeu para o canal de Thais Fersoza, com quem foi comparada em foto na internet, a atriz contou que fez plástica após o nascimento da filha, Maria Flor, elogiada por famosos em aniversário, cuja festa de 4 anos teve como tema de Princesas da Disney.

“Fiz três lipos na vida e duas vezes o peito. Fiz uma depois da Maria. Depois do segundo filho, quero fazer mais uma para tirar a pele. Todo mundo fala que é importante se aceitar como é. Eu me aceito. Tenho gratidão a Deus. Deus é muito bom para mim”, afirmou.

Casada com Hugo Moura, Deborah entregou que foi responsável pelo pedido. “Teve meu. Estava grávida e disse que queria que nossa filha nascesse com a gente casado. Estava me achando horrorosa, mas hoje olho e me acho linda. Tivemos que remarcar a data. Casamos no dia 22 de novembro e a Maria nasceu no dia 4 de dezembro”, comentou em vídeo no YouTube.

Exibindo o novo visual para “Salve-se Quem Puder”, novela na qual não terá mudança radical em corpo, Deborah relatou que enfrentou depressão depois das filmagens de “Boa Sorte”, longa em que interpretou uma personagem em que descobre ser portadora do vírus HIV positivo, em 2014. “Tive uma depressão depois do filme. Estava no aeroporto e vinha o questionamento: ‘o que estou fazendo aqui?’. Foi uma depressão grande”, declarou.

Na primeira parte da entrevista, Deborah fez uma revelação sobre o passado de sua vida amorosa: ela viveu uma relação de dez meses com um homem casado. O relacionamento ocorreu após a atriz se divorciar do ex-jogador de futebol Roger Flores, com quem ficou entre 2009 e 2013.

“Eu estava numa relação muito ruim com um cara casado. Ele já estava há dez meses falando que ia se separar. Eu tinha que traí-lo para ir embora, me apaixonar por outra pessoa, porque parece que eu tinha apego aos maus-tratos da relação. Eu tinha apego a relações abusivas… traía para me livrar das pessoas”, explicou.

Deborah, porém, destacou que leva uma relação de confiança e lealdade com Hugo Moura. “Tive sorte… Na verdade, não foi sorte, porque eu rezei, pedi para Deus… Eu não era uma pessoa sincera, correta. Eu estava tentando ser melhor do que eu era. E com o Hugo eu tive esse insight. Falei: ‘não vou errar com você e vou te contar quem eu sou’. Contei tudo na primeira noite”, detalhou para a mulher do sertanejo Michel Teló.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário