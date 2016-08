Deborah Secco é ameaçada de morte

Cerca de 30 perfis diários são criados no Instagram com ameaças graves e sérias envolvendo a atriz Deborah Secco. Neles, o criador promete acabar com a vida da atriz “logo logo”. As ameaças já acontecem há cerca de dois meses e têm assustado os fãs da atriz.

Procurada, Deborah preferiu não se pronunciar sobre o caso. O artigo 147 do Código Penal Brasileiro define o crime de ameaça, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. A pena para este tipo de crime é detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. (Leo Dias/AD)

