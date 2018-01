Décadas do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia

A festa vai começar! E a melhor forma da gente comemorar essas três décadas de interassistência, é fortalecendo o nosso compromisso frente a expansão de temas como autopesquisa, evolução e multidimensionalidade.

De quando foi proposto até hoje, o IIPC tem servido como um espaço valioso para a troca de ideias de ponta, que nos motiva no nosso crescimento pessoal e grupal.

É, também, um local de conhecimento e reconhecimento de grandes amigos evolutivos. Por falar em amigos, nossa gratidão ao professor Waldo Vieira (1932-2015). O seu exemplarismo e senso de grupalidade têm nos dado uma motivação e tanto na realização de um trabalho que está apenas começando.

Ou, numa analogia com as etapas da Proéxis (Programação Existencial), em fase preparatória, rumo a fase executiva, quando completamos 35 anos de interassistência.

Esta é a logomarca comemorativa das 3 décadas do IIPC!!! Ela estará presente em todo material do IIPC em 2018, em breve será enviada por e-mail para todos os CEAs juntamente com o papel timbrado comemorativo das 3 décadas.

Em 16 de janeiro de 1988, o professor Waldo Vieira, juntamente com um grupo de pesquisadores, fundou na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).

O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) é uma instituição de Educação e Pesquisa Científica, pacifista, laica, universalista, sem fins de lucro, não doutrinária, independente, que se destaca pela excelência em cursos e publicações técnico-científicas sobre as ciências Projeciologia e Conscienciologia.

