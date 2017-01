Decisão da Justiça Eleitoral gera novo conflito entre Melo e Marchezan

Uma decisão da Justiça Eleitoral, permitindo que fosse realizada uma averiguação judicial na sede do diretório do PMDB, no Centro de Porto Alegre, gerou novo conflito entre os apoiadores de Sebastião Melo (PMDB) e Nelson Marchezan Junior (PSDB). Marchezan sustenta que no local funcionava um comitê clandestino da campanha de Melo, insinuando que esta seria uma evidência de caixa dois.

Sebastião Melo sustenta que ocorreu um abuso, em especial porque a determinação judicial cumprida por oficial de justiça foi acompanhada por um fotógrafo e uma advogada do comitê de Marchezan. Hoje, o PMDB anuncia novas medidas no âmbito da Justiça Eleitoral.

Ex-ministros investigados

Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo apurou que até agora 18 ministros dos governos Lula e Dilma foram investigados entre as dezenas de investigações e processo por corrupção em andamento. Dilma lidera: dez dos ex-ministros pertenceram ao seu governo.

Schirmer de helicóptero

A visita do secretário da Segurança Publica às instalações do futuro presídio feminino de Lajeado, construído sem maior participação financeira do Estado, chamou a atenção da comunidade local por duas razões. Primeiro, pela viagem do secretário a Lajeado, utilizando helicóptero. A outra razão foi a excessiva euforia do secretário para uma unidade que em um primeiro momento vai liberar 20 vagas, de um total de cerca de 80. Porém, no atual contexto, toda vaga somada ao sistema prisional deve ser comemorada.

PSB sonha com a disputa de 2018

De olho nas eleições de 2018, o PSB prepara o lançamento de candidato à Presidência da República, embora no momento evite cogitar nomes. O partido conquistou 414 prefeituras, 3.637 vereadores, que se somam aos 387 vice-prefeitos em diferentes alianças. Na contabilidade, ainda entram 387 vice-prefeitos com as mais diversas alianças.

Curiosamente, embora o PSB se apresente como partido de esquerda, o aliado que tem trazido retorno mais aproximação partidária é o PSDB, em especial nos dois maiores colégios eleitorais do País: São Paulo e Minas Gerais. Nacionalmente, o partido possui três governadores, oito senadores e 34 deputados federais.

A reforma do secretariado

A reforma do secretariado estadual, que deverá ocorrer na virada do ano, poderá incluir o convite para integrar o governo, ao prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa (PDT). Não está nos planos, mas caso perca a eleição para a prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo (PMDB), da ala de Pedro Simon, também poderá ser acolhido no governo do Estado.

