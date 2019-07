Decisão de Toffoli sobre suspensão de investigações criminais afeta casos de Flávio Bolsonaro e Lava Jato

As investigações criminais que envolviam relatórios de dados bancários detalhados foram suspensas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. A medida afeta o caso do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele é alvo de apuração que investiga um suposto esquema em seu gabinete de quando era deputado estadual do Rio de Janeiro. O seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, também é investigado. A decisão de Toffoli também pode afetar inquéritos da Operação Lava Jato.

