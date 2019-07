“Decisão do presidente do Supremo atinge quase todas as investigações de lavagem de dinheiro”, diz coordenador da Operação Lava-Jato no Rio

O procurador da República Eduardo El Hage, coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro, afirmou na terça-feira (16) que a decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, de suspender processos e investigações em que houve compartilhamento de informações fiscais por órgãos administrativos ao Ministério Público sem anuência prévia da Justiça atingirá praticamente todas as apurações de lavagem de dinheiro do País.

Segundo ele, a exigência de autorização judicial ignora a forma de atuar dos criminosos, inclusive em relação ao terrorismo. “A decisão monocrática do presidente do STF suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil”, afirmou o procurador sobre a determinação de Toffoli.

“O que é pior, ao exigir decisão judicial para utilização dos relatórios do Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], ignora o macrossistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento do Judiciário brasileiro. Um retrocesso sem tamanho que o MPF espera ver revertido pelo plenário o mais breve possível”, continuou.

A decisão foi dada em resposta a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e pode beneficiá-lo em investigações que tramitam contra ele na Justiça do Rio. O senador é investigado pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) no inquérito que apura o suposto desvio de dinheiro em seu antigo gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

O desvio, segundo as investigações, ocorreriam a partir da arrecadação ilícita de parte dos salários de servidores lotados no gabinete do então deputado estadual. Flávio Bolsonaro nega seu envolvimento no caso. A suposta arrecadação teria sido detectada em relatórios do Conselho de Administração de Atividades Financeiras. A defesa de Flávio argumentou ao STF que a investigação conduzida pelo MPRJ teria irregularidades porque o repasse de dados do Coaf ao MPRJ não teria sido intermediado pela Justiça.

Além de paralisar processos judiciais em andamento, Toffoli mandou suspender inquéritos e PICs (procedimentos de investigação criminal) em tramitação tanto no Ministério Público Federal quanto nos ministérios públicos estaduais e no Distrito Federal. O presidente do STF classificou como “temerária” a atuação do MP em casos envolvendo o compartilhamento de informações fiscais sem a supervisão da Justiça.

“Considerando que o Ministério Público vem promovendo procedimentos de investigação criminal, sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, revela-se prudente ainda suspender esses procedimentos”, disse Toffoli.

