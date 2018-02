Os desembargadores da 21ª Câmara Cível do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) decidiram reverter a decisão que proibia o abate de cervos no Pampas Safari, localizado em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Desde agosto, uma polêmica envolve o sacrifício de animais do parque, sob a alegação de que estariam com tuberculose. Cabe recurso em instância superior.

