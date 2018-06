A Decolar.com, agência de turismo que tem na internet seu principal canal de vendas, foi multada em R$ 7,5 milhões pelo DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor) por ter praticado diferenciação de preço de acomodações e negativa de oferta de vagas, quando existentes. De acordo com o DPDC, tal prática é abusiva e discriminatória, além de violar o Código de Defesa do Consumidor.

