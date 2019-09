Uma noiva denuncia que a decoradora que ela contratou sumiu horas antes do casamento, que estava marcado para as 20h desta sexta-feira (06), e avisou que não conseguiria entregar todas as encomendas para a cerimônia, em Goiânia. Em uma mensagem pelo celular, a profissional disse que faliu e não conseguiria honrar os contratos. “Fui pega de surpresa. É um sonho sonhado há um ano”, disse a noiva.

