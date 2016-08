Decretada a prisão dos suspeitos de matar a mãe que esperava o filho em frente ao Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre

Foi decretada na manhã desta sexta-feira (26) a prisão de mais dois suspeitos de envolvimento na morte da representante comercial Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, ocorrida no fim da tarde de quinta-feira (25). Ela foi vítima de um latrocínio enquanto esperava no seu carro, ao lado da filha mais velha, o filho de 11 anos sair do Colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte de Porto Alegre.

A filha, de 17 anos, presenciou o assassinato. A escola suspendeu as aulas nesta sexta. Um dos suspeitos, identificado como Fabrício Farias, de 20 anos, foi preso após o crime. Ele tem antecedentes criminais por roubo. Estão foragidos Tiago Oliveira da Silva, de 30 anos, e Rafael Silveira Santa Helena, de 26 anos.

A Polícia Civil chegou a prender cinco suspeitos ainda na quinta-feira, mas apenas conseguiu confirmar o envolvimento de Farias. Ele disse que estava com dois comparsas e que um foi o autor do disparo. Os bandidos tentaram roubar o carro da vítima e teriam disparado quando ela tirava o cinto de segurança.

