Defasagem na tabela do SUS: audiência pública sobre o assunto é aprovada

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente aprovou, nesta quarta-feira (14), o requerimento da deputada estadual Franciane Bayer (PSB), para realização de uma audiência pública com o objetivo de debater a defasagem no valor da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). O motivo é a falta de reajuste nos recursos repassados pelo governo.

Além disso, pagamento de procedimentos hospitalares de média e alta complexidade, além da atenção básica de saúde, não são reajustados há 17 anos. De acordo com a deputada, os hospitais, em especial os filantrópicos, enfrentam grandes dificuldades financeiras, e acabam tendo que subsidiar o SUS.

A audiência acontecerá na Assembleia Legislativa, mas ainda não tem data definida. Para o debate, serão convidados representantes do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, das secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, além de representantes de hospitais do RS que atendem pelo SUS, o Sindicato Médico do RS. Também estarão presentes os representantes do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Regional de Medicina e das Santas Casas.

Deixe seu comentário: