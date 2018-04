O governador José Ivo Sartori reconduziu Cristiano Vieira Heerdt no cargo de defensor público-geral do Estado para o biênio 2018-2020. A solenidade de posse está prevista para a próxima quinta-feira, às 16h, no auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Heerdt recebeu 312 votos durante a eleição para o cargo.

