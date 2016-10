Defesa Civil alerta para chuva forte nos próximos dias

Previsões meteorológicas indicam que haverá chuvas fortes e persistentes no Estado nos próximos dias, devido a um sistema de bloqueio atmosférico. O bloqueio manterá a precipitação em grande parte do território gaúcho até a próxima quarta-feira (19).

O evento se deve a uma grande região de ar seco concentrada no oceano Atlântico, que impede o caminho normal das frentes frias, mantendo a formação de chuva no RS. Além disso, poderá ocorrer períodos de chuva forte, com curta duração, e outros com chuva fraca em longos períodos.

Os maiores volumes de chuva são previstos para as regiões Oeste e da Fronteira com o Uruguai, atingindo grande parte da Campanha. As áreas do Noroeste, Norte, parte do Centro e Região Metropolitana também podem registrar grande quantidade de chuva. Os acumulados em cinco dias podem se aproximar de 200 milímetros.

