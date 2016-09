Defesa Civil alerta para risco de ventos fortes no Estado devido a um ciclone

A Defesa Civil alertou na tarde desta segunda-feira (12) para a possibilidade de chuva intensa entre hoje e amanhã (13) e forte ventania entre terça e quarta-feira (14). As informações partiram da Sala de Situação da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

A chuva deve se concentrar na Região Sul do Estado. Os ventos constantes, que podem chegar a 55 quilômetros por hora, são esperados em grande parte do Litoral Sul e Norte, próximo da Lagoa dos Patos, no extremo sul, na parte leste da Campanha e Região Metropolitana de Porto Alegre. As rajadas de vento podem chegar a 100 quilômetros por hora.

A situação se deve a um ciclone extratropical que vai se formar no Uruguai no início desta terça-feira e segue em direção ao oceano, sem ingressar diretamente no Rio Grande do Sul.

A região de ventos, no entanto, será ampla e, por isso, são esperadas as alterações climáticas significativas no Rio Grande do Sul.

Com potencial para derrubar árvores, placas e prejudicar fiações elétricas, como já ocorreu em pontos isolados do Estado no início deste ano, o ciclone em formação está sendo monitorado e avisos já são emitidos aos municípios e órgãos de segurança para que se preparem. Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

