A Defesa Civil de Porto Alegre monitora o nível do Guaíba, que nessa quinta-feira atingiu 1,68 metro no ponto de medição do Cais Mauá. Conforme o órgão, a cota de transbordamento é de 3 metros e a situação é de atenção, devido ao afluxo de águas procedentes de rios Jacuí, Caí, Sinos, Taquari e Gravataí. A previsão de retorno das chuvas neste sábado também preocupa.