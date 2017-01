Defesa Civil do RS alerta para o risco de fortes chuvas no fim de semana

Após o temporal que atingiu alguns municípios gaúchos na madrugada desta sexta-feira, membros da Defesa Civil do Rio Grande do Sul se deslocaram para as cidades atingidas pela chuva. Além de Rolante, a mais danificada pelas inundações, também estão recebendo ajuda Agudo, São Francisco de Paula, Riozinho e Bom Jesus.

De acordo com o site do governo do Estado (www.rs.gov.br), no sábado o sol aparece pela manhã mas ao longo da tarde a chuva deve retornar, devido a novas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica.

Há alerta para possíveis chuvas desde a Fronteira Oeste até a Região Central do Estado. Somente na parte Leste é que o tempo bom predomina, com variações de nebulosidade.

No domingo, uma nova frente fria deve passar pela costa do Estado, junto a uma área de baixa pressão atmosférica, causando mais pancadas de chuva em todo o Estado.

Informações e pedidos de auxílio podem ser solicitados por meio do telefone 199.

Comentários