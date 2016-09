Defesa Civil e Educandário São João Batista recebem doações do Sulpetro

O Sulpetro encerrou, nesta quarta-feira (31), a Campanha do Agasalho 2016 com a entrega de doações à Defesa Civil do Rio Grande do Sul e ao Educandário São João Batista, de Porto Alegre. Desde o mês de junho, postos de combustíveis da Capital e do interior do Estado colocaram pontos de coleta para donativos.

“Durante três meses, os postos já repassaram parte das doações aos interessados. E, hoje, estamos finalizando essa atividade de forma oficial”, explicou o presidente do Sulpetro, Adão Oliveira. Na cerimônia, ele também destacou o envolvimento dos revendedores e a disposição em participar da iniciativa. “Podemos contar, mais uma vez, com a colaboração e o auxílio dos empresários para ajudar ao próximo”, disse.

O subchefe da Defesa Civil, coronel Alexandre Martins, agradeceu o gesto da instituição e dos empresários do segmento da revenda de combustíveis e reafirmou a importância da sociedade civil em participar desse tipo de campanha. “O Sulpetro tem sido parceiro do Estado e este não é o primeiro ano em que os postos se engajam”, lembrou. Conforme Martins, em diversas ocasiões, a Defesa Civil buscou ajuda junto ao Sindicato para o desenvolvimento de ações sociais, o que, prontamente, foi atendido. “As informações sempre foram direcionadas aos postos, fazendo com que conseguíssemos atingir nossos objetivos”, reforçou.

Para a relações públicas do Educandário São João Batista, Priscila Gauto, os itens arrecadados ajudarão a instituição no atendimento das 184 crianças e adolescentes com deficiências físicas múltiplas. “Temos uma clientela carente, em vulnerabilidade social, que necessita de roupas, alimentos, produtos de higiene limpeza, fraldas geriátricas, materiais escolares, entre outros”, relatou. No evento, as representantes da entidade filantrópica também repassaram ao Sulpetro o certificado de Parceiro Social. “Mensalmente, a revista Posto Avançado publica um anúncio gratuito divulgando o trabalho do Educandário, o que é muito válido para nós”, justificou Priscila. No mês de setembro, a instituição completará 77 anos de atividades. Também participou do evento a vice-presidente do Educandário, Eveline Streck.

Comentários